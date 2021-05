Bimba di 8 mesi diventa strabica, condannati i genitori: “Gravi lesioni dovute alle loro percosse”



Due genitori sono stati condannati a Bolzano a tre anni di reclusione con rito abbreviato per aver scosso ripetutamente e violentemente la figlia di appena 8 mesi di vita provocandole l’indebolimento permanente della vista ed in particolare uno strabismo. I due l’avrebbero scossa a tal punto da causare emorragie cerebrali e retiniche tipiche della sindrome nota a livella medico come “shaken baby”, che in inglese significa letteralmente “bambino scosso”.

