Bollettino Coronavirus 4 maggio, 9.116 contagi e 305 morti



Sono 9.116 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino di oggi, martedì 4 maggio, diffuso dal Ministero della Salute. Effettuati in totale 315.506 tra test e tamponi, mentre si registrano altri 305 morti per Covid. Il tasso di positività scende al 2,9% (-2,0%).

Continua a leggere



Sono 9.116 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino di oggi, martedì 4 maggio, diffuso dal Ministero della Salute. Effettuati in totale 315.506 tra test e tamponi, mentre si registrano altri 305 morti per Covid. Il tasso di positività scende al 2,9% (-2,0%).

Continua a leggere

Continua a leggere