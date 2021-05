Bollettino Coronavirus Italia, oggi 3.455 contagi su 118.924 tamponi e 140 morti per Covid: i dati di lunedì 17 maggio



Nelle ultime 24 ore si registrano 3.455 nuovi contagi da Coronavirus in Italia su un totale di 118.924 tamponi effettuati. Questi i dati del bollettino di oggi, lunedì 17 maggio, diffuso dal ministero della Salute. Le vittime per Covid da ieri sono 140. La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Lombardia.

