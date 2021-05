Bollettino Coronavirus Italia, oggi 6.659 contagi su 294.686 tamponi e 136 morti per Covid: i dati di sabato 15 maggio



Ancora in calo i nuovi positivi in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.659 nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese su 294.686 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 15 maggio, diffuso dal Ministero della Salute. In decrescita anche il numero dei morti: le vittime Covid da ieri sono state 136. La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Lombardia.

