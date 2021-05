Bollettino Coronavirus Italia, oggi 7.567 contagi su 298.186 tamponi e 182 morti per Covid: i dati di venerdì 14 maggio



Sono 7.567 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 13 maggio, diffuso dal Ministero della Salute. Ieri i casi. I test effettuati nelle ultime 24 ore, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 298.186. In diminuzione anche i decessi: da ieri sono 182 i morti per Covid.

