Bollettino Coronavirus Italia, oggi 8.085 contagi su 287.026 tamponi e 201 morti per Covid: i dati di giovedì 13 maggio



Sono 8.085 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Lombardia. I decessi per Covid sono stati invece 201 per un totale di 123.745 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Oltre 25 milioni di dosi di vaccino somministrate.

