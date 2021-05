Bologna, fa a pezzi la fidanzata e si suicida. Lui era in cura per problemi psichiatrici



Emma Pezemo sarebbe stata uccisa dal fidanzato per motivi ancora da accertare. Jacques Ngouenet, compagno della 31enne, ha confessato l’omicidio in un biglietto scritto prima di suicidarsi. Il 43enne, in cura per problemi psichiatrici, avrebbe fatto a pezzi il corpo della fidanzata per poi gettarlo in un bidone poco lontano dalla struttura nella quale viveva.

Continua a leggere



Emma Pezemo sarebbe stata uccisa dal fidanzato per motivi ancora da accertare. Jacques Ngouenet, compagno della 31enne, ha confessato l’omicidio in un biglietto scritto prima di suicidarsi. Il 43enne, in cura per problemi psichiatrici, avrebbe fatto a pezzi il corpo della fidanzata per poi gettarlo in un bidone poco lontano dalla struttura nella quale viveva.

Continua a leggere

Continua a leggere