Bologna, trovate ossa umane nella cantina di un edificio occupato



Ossa umane sono state trovate all’interno di una delle cantine di un palazzo in ristrutturazione a Bologna. Si tratta di uno stabile che è stato occupato per diverso tempo da alcune famiglie. I resti erano contenuti in una busta: oltre alle ossa gli operai al lavoro nel cantiere hanno ritrovato anche un teschio.

