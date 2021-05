Bonus vacanze, si cambia: sarà possibile spenderlo anche in agenzia di viaggio o tour operator



Il decreto Sostegni bis, approvato in Consiglio dei ministri, introduce un’importante novità per il bonus vacanze: il voucher fino a 500 euro per le famiglie italiane potrà essere speso non solamente nelle strutture ricettive come alberghi e b&b, ma anche nelle agenzie di viaggio o prenotando attraverso i tour operator.

