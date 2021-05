Boris Johnson sposa in segreto Carrie Symonds: chi è la terza moglie del primo ministro inglese



Il primo ministro inglese si è sposato per la terza volta: la nuova First Lady è la responsabile della comunicazione del partito conservatore, la 33enne Carrie Symonds. Attualmente, è la donna più potente d’Inghilterra, figlia dell’editore del The Independent e di una importnate avvocatessa dei media.

Continua a leggere



Il primo ministro inglese si è sposato per la terza volta: la nuova First Lady è la responsabile della comunicazione del partito conservatore, la 33enne Carrie Symonds. Attualmente, è la donna più potente d’Inghilterra, figlia dell’editore del The Independent e di una importnate avvocatessa dei media.

Continua a leggere

Continua a leggere