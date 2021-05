Bra, tentò di avvelenare il marito in ospedale col topicida nella minestra: condannata a 8 anni



Aveva cercato di avvelenare il marito in ospedale con un mix di farmaci e topicida sciolto nel pasto che gli avevano servito: per questo episodio che risale al 2018 Laura Davico, 50enne di Bra, è stata condannata a 8 anni di reclusione. L’avvocato: “Sentenza sbagliata e ingiusta, la quantità di sostanze somministrate in concreto non era idonea a uccidere”.

