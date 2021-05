Can Yaman nega saluto e foto alle fan, si erano introdotte nel suo condominio per filmarlo (VIDEO)



Si apre una spaccatura tra Can Yaman e parte del suo gruppo di fan. Finito in rete un video che mostra l’attore turco uscire dal condominio in cui abita senza fermarsi a salutare le fan o concedere foto. Il palese fastidio dell’attore ha indispettito chi lo segue. Ma Yaman aveva le sue ragioni: pochi istanti prima, un piccolo gruppo di persone si era introdotto nel suo palazzo per filmarlo.

Continua a leggere



Si apre una spaccatura tra Can Yaman e parte del suo gruppo di fan. Finito in rete un video che mostra l’attore turco uscire dal condominio in cui abita senza fermarsi a salutare le fan o concedere foto. Il palese fastidio dell’attore ha indispettito chi lo segue. Ma Yaman aveva le sue ragioni: pochi istanti prima, un piccolo gruppo di persone si era introdotto nel suo palazzo per filmarlo.

Continua a leggere

Continua a leggere