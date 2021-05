Canoista di 22 anni perde le gambe in un incidente:”Ce la farai, ti aspettiamo ai Giochi di Parigi”



Ha perso entrambe le gambe in un incidente d’auto avvenuto a Livorno il 12 maggio: in tanti hanno avuto parole di incoraggiamento per il canoista 22enne Christian Volpi. Ambra Sabatini, atleta che come lui ha perso una gamba in seguito a un incidente stradale, rilancia: “Ti aspettiamo ai Giochi di Parigi. Con la tua forza ce la farai”

