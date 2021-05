Carla Fracci, il marito Beppe Menegatti e il figlio Francesco. Disse: “Avrei voluto averne altri”



La grande ballerina, scomparsa il 27 maggio a 84 anni, era stata per tantissimi anni con il regista Beppe Menegatti, che l’aveva diretta in molti spettacoli alla Scala di Milano. Dal loro matrimonio, celebrato nel 1964, nacque il figlio Francesco. Pochi mesi prima della sua morte, l’étoile aveva ammesso il rimpianto per non averne avuti altri: “Questo è stato un errore, mi è dispiaciuto molto”.

