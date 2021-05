Carmen Consoli: “Fecondazione assistita per le donne single anche in Italia, mio figlio è felice”



Carmen Consoli è tornata a parlare della pratica della fecondazione assistita, grazie alla quale ha concepito il figlio Carlo Giuseppe. La cantante, tuttavia, per diventare mamma ha dovuto recarsi a Londra e affrontare un percorso lungo due anni. Spera che in Italia le cose cambino: “Probabilmente qualcuno al governo italiano ci sta pensando di portare questa pratica anche qui no? Io sono il test”.

