Carolina Marconi ha un tumore al seno: “Questo è il mio ultimo sole prima dell’inizio della chemio”



L’ex gieffina ha spiegato ai suoi fan di aver approfittato “di questi due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno”. La settimana scorsa aveva raccontato sui social le sue emozioni nel momento in cui ha scoperto la malattia: “Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Mi sentivo finita come donna. Mi mancava l’aria. Ero persa”. Poi però si è rialzata e a testa alta affronta il cancro, accompagnata dalla famiglia e dal compagno: “Mi sento fortunata per questo”. Carolina è fidanzata con Alessandro Tulli, ex attaccante della Roma.

