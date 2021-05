Casa esplosa a Greve in Chianti: morti marito, moglie e l’ex compagno di lei. Chi sono le vittime



Una palazzina è saltata in aria nella mattinata di ieri 20 maggio a Greve in Chianti, in Toscana. Hanno perso la vita Giuseppina Napolitano, 59 anni, individuata per ultima tra le macerie, il compagno della donna, Fabio Gandi, 59enne e l’ex marito della donna, Giancarlo Bernardini, 64enne. A causare l’esplosione, pare, una fuga di gas.

Continua a leggere



Una palazzina è saltata in aria nella mattinata di ieri 20 maggio a Greve in Chianti, in Toscana. Hanno perso la vita Giuseppina Napolitano, 59 anni, individuata per ultima tra le macerie, il compagno della donna, Fabio Gandi, 59enne e l’ex marito della donna, Giancarlo Bernardini, 64enne. A causare l’esplosione, pare, una fuga di gas.

Continua a leggere

Continua a leggere