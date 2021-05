Caso Grillo, l’amico a Capitta nell’intercettazione: “Sono l’unico al quale non hai mandato i video”



Una telefonata intercettata dagli inquirenti ha svelato alla Procura l’esistenza di alcuni video riguardanti la presunta violenza commessa da Ciro Grillo e altri tre amici. Un giovane non identificato chiede a Capitta di vedere le immagini di quella notte. “Sono l’unico al quale non le hai mandate”, dice non sapendo di essere registrato.

Continua a leggere



Una telefonata intercettata dagli inquirenti ha svelato alla Procura l’esistenza di alcuni video riguardanti la presunta violenza commessa da Ciro Grillo e altri tre amici. Un giovane non identificato chiede a Capitta di vedere le immagini di quella notte. “Sono l’unico al quale non le hai mandate”, dice non sapendo di essere registrato.

Continua a leggere

Continua a leggere