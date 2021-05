Castelfranco, segregata in casa da giorni chiede aiuto al vicino dalla finestra: fermato il compagno



L’aveva segregata in casa e legata al letto per impedirle di scappare. Un uomo di 49 anni è stato arrestato per violenza sessuale, maltrattamenti e sequestro di persona. La compagna 36enne era stata immobilizzata al letto con delle corde, violentata e picchiata più volte. In un momento di assenza del compagno è riuscita a chiedere aiuto a un vicino di casa.

