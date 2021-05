Castrovillari, uccide la madre a coltellate: il padre scampato al massacro rifugiandosi in terrazza



Avrebbe aggredito anche il padre, che è scampato al massacro in casa rifugiandosi in terrazza, il 32enne Paolo Emilio Sisci che ieri ha ucciso brutalmente a coltellate la madre, la 65enne Filomena Silvestri, nella casa di famiglia a Castrovillari, in provincia di Cosenza. È stato lo stesso Alberto a chiamare i soccorsi lanciando poi le chiavi dell’appartamento ai militari dallo stesso terrazzo su cui si era rifugiato.

Continua a leggere



Avrebbe aggredito anche il padre, che è scampato al massacro in casa rifugiandosi in terrazza, il 32enne Paolo Emilio Sisci che ieri ha ucciso brutalmente a coltellate la madre, la 65enne Filomena Silvestri, nella casa di famiglia a Castrovillari, in provincia di Cosenza. È stato lo stesso Alberto a chiamare i soccorsi lanciando poi le chiavi dell’appartamento ai militari dallo stesso terrazzo su cui si era rifugiato.

Continua a leggere

Continua a leggere