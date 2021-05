Catania, si reca dal cardiologo per una visita e subisce molestie sessuali: arrestato medico 59enne



Si era rivolta al cardiologo per un controllo di routine. Una volta stesa sul lettino dello studio medico, però, è stata vittima di abusi sessuali. Il medico di 59 anni è stato arrestato in seguito alla denuncia presentata ai carabinieri dalla vittima e da suo marito, che la attendeva in sala d’aspetto.

