Catturato l’ergastolano Domenico D’Andrea: era evaso ieri dal carcere di Perugia



Il 38enne stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di Salvatore Buglione, dipendente comunale ucciso nel settembre del 2006 a Napoli durante un tentativo di rapina. In fuga dalla tarda mattinata di ieri (pare stesse svolgendo alcuni lavori esterni), è stato trovato in via Ettore Ricci a Perugia e rispedito in carcere.

