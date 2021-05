“Cerchiamo nonni disperatamente”. In Sicilia file di giovani a caccia di over 80 da vaccinare



La Regione Siciliana ha lanciato nei giorni scorsi l’iniziativa “Proteggi te e i nonni”. Regole semplici e chiare: gli over 18 che avessero voluto garantirsi una dose di AstraZeneca anzitempo, avrebbero potuto ottenerla accompagnando un ultraottantenne non ancora immunizzato a fare la sua prima dose. Non è nemmeno necessario che l’anziano o l’anziana siano parenti. Il risultato? Una tragicomica ricerca del vecchietto disponibile di fronte all’ingresso degli hub vaccinali isolani.

