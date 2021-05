Chef de La Prova del cuoco ora è una donna transgender: “Sono Chloe Facchini, orgogliosa di me”



I fan affezionati a La prova del cuoco la conoscevano come Riccardo Facchini, chef di fama nazionale spesso ospite nello storico programma culinario di Antonella Clerici. Ora fa coming out e si svela: “Ho iniziato la transizione due anni fa. Sono fiera di avere accanto a me un uomo che mi ha supportato e sopportato”.

