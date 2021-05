Chi ha fatto il vaccino Covid senza rispettare il piano del Governo può attendere per il richiamo



Secondo un decreto del Tar di Catania, per coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Covid senza rispettare il piano vaccinale elaborato dal Governo, i cosiddetti “furbetti”, il richiamo può aspettare. Per chi si è vaccinato grazie a percorsi “abbreviati”, i quali hanno presentato un ricorso contro la decisione dell’Azienda sanitaria di non somministrargli la seconda dose, non ci sono motivi di urgenza tali da derogare alla programmazione del piano vaccinale.

