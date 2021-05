Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa, addio all’attico in CityLife: “La stiamo costruendo”



I Ferragnez si apprestano a salutare l’appartamento lussuoso in cui vivono dal 2018: a CityLife sono infatti in affitto e hanno così deciso di acquistare la loro prima casa insieme. Top secret la zona del palazzo, che è ancora in costruzione: “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”.

