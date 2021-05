Chiara Meoni morta a 18 anni. Era la figlia del campione Fabrizio, scomparso nella Dakar 2005



Chiara Meoni, la figlia del campione di moto Fabrizio, è morta ad appena 18 anni dopo una lunga malattia. Commozione nel piccolo centro di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove viveva la famiglia e dove stanno arrivando motociclisti da tutta Italia per rendere omaggio. Il padre della ragazza morì nel 2005 in un incidente in Mauritania, mentre partecipava alla Dakar, che aveva già vinto due volte.

Continua a leggere



Chiara Meoni, la figlia del campione di moto Fabrizio, è morta ad appena 18 anni dopo una lunga malattia. Commozione nel piccolo centro di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove viveva la famiglia e dove stanno arrivando motociclisti da tutta Italia per rendere omaggio. Il padre della ragazza morì nel 2005 in un incidente in Mauritania, mentre partecipava alla Dakar, che aveva già vinto due volte.

Continua a leggere

Continua a leggere