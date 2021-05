Chiusura di tutti negozi Disney in Italia, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero e sit in



Otto ore di sciopero e presidi contro la chiusura di tutti i Disney Store in Italia. I sindacati chiedono l’attivazione immediata di un tavolo istituzionale con i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro per conoscere i dettagli della procedura di messa in liquidazione del marchio avviata il 19 maggio e annunciata ai sindacati a cose fatte dalla direzione societaria. Oltre duecento lavoratori sono a rischio.

