Christian Plotegher, parrucchiere dei bimbi autistici premiato da Mattarella: “Con loro empatia particolare”



Christian Plotegher fa il barbiere da quando aveva 16 anni. A 46 la decisione di mettersi in proprio con un salone tutto suo a Rovereto. Con il tempo la sua attività è diventata un punto di riferimento per le famiglie di bambini autistici. “Con loro si crea un’empatia particolare. Le richieste aumentano di giorno in giorno” racconta. Il barbiere è stato insignito di una medaglia al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

