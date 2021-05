Ciro Grillo e due amici chiedono nuovo interrogatorio sul presunto stupro della studentessa



Il figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria – tutti accusati per la presunta violenza di gruppo avvenuta nel luglio del 2019 in Sardegna – hanno chiesto alla procura di Tempio Pausania di essere sentiti di nuovo. Non sarà interrogato il quarto ragazzo indagato.

Continua a leggere



Il figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria – tutti accusati per la presunta violenza di gruppo avvenuta nel luglio del 2019 in Sardegna – hanno chiesto alla procura di Tempio Pausania di essere sentiti di nuovo. Non sarà interrogato il quarto ragazzo indagato.

Continua a leggere

Continua a leggere