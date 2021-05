Ciro Grillo, la vittima ai pm: “In quei momenti mi sono sentita morire, non riuscivo a urlare”



Il resoconto della studentessa di 19 anni, che sarebbe stata stuprata da quattro ragazzi, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, nell’appartamento di Porto Cervo di proprietà di Beppe Grillo, al procuratore capo di Tempo Pausania Gregorio Capasso: “In quei momenti mi sono sentita morire, non riuscivo a urlare. Non sentivo più forza nel corpo. Ero distrutta. Dopo non so, ho visto nero”.

Continua a leggere



Il resoconto della studentessa di 19 anni, che sarebbe stata stuprata da quattro ragazzi, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, nell’appartamento di Porto Cervo di proprietà di Beppe Grillo, al procuratore capo di Tempo Pausania Gregorio Capasso: “In quei momenti mi sono sentita morire, non riuscivo a urlare. Non sentivo più forza nel corpo. Ero distrutta. Dopo non so, ho visto nero”.

Continua a leggere

Continua a leggere