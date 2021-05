Claudio Pinti, “l’untore” di Hiv di Ancona ai domiciliari, la vittima: “Me lo ritroverò in ospedale”



“Tutto questo non è normale, lo trovo inconcepibile e inaccettabile. È quella persona che mi ha fatto tanto male e mi ha distrutto la vita” ha dichiarato Romina Scaloni dopo aver appreso della scarcerazione di Claudio Pinti, “l’untore” di Hiv di Ancona e suo ex fidanzato che, pur sapendo di essere sieropositivo, la contagiò così come fece con altre donne tra cui la sua ex campagna, poi deceduta per le conseguenze della malattia.

