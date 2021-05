Colpito da una molotov in casa mentre dorme: il 12enne Jaffa è gravissimo. Caccia agli aggressori



Colpito in casa mentre dorme con il fratellino: Jaffa è stato portato in ospedale in condizioni gravissime a causa dell’esplosione di una bomba all’interno della sua abitazione. L’ordigno è stato lanciato da ignoti all’interno della casa della famiglia palestinese mentre tutti dormivano. Si cercano gli assalitori.

