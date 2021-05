Come funzionerà e per chi sarà la terza dose del vaccino Covid



Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ha annunciato in conferenza stampa oggi che “la previsione è che si vada verso una situazione endemica del virus SarsCoV2. Il tema dei richiami è all’attenzione ed è un’ipotesi allo studio, o in maniera estesa o per determinate categorie di persone”.

