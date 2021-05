Come stanno andando le campagne vaccinali contro la Covid nel mondo



I Paesi stanno vaccinando a ritmo del loro Pil. La campagna di vaccinazione procede in tutto il mondo, ma a velocità nettamente diverse: se le regioni più ricche hanno già protetto circa il 30% della loro popolazione, in quelle più povere queste percentuali crollano. E in Africa, uno dei territori più poveri sul pianeta, siamo solo all’1,5%.

