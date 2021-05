Compagna di Lando Buzzanca: “È caduto riportando un trauma cranico, non mi permettono di parlargli”



Francesca Della Valle non si dà pace. La giornalista non ha più notizie del compagno Lando Buzzanca dal 21 aprile, quando l’attore ha avuto un incidente domestico a seguito del quale avrebbe riportato un trauma cranico. A Fanpage.it, ha raccontato: “Non mi informano su nulla. Non so quali siano le sue attuali condizioni di salute. Sto facendo la guerra, ma c’è un muro attorno a questa vicenda”.

