Con l’auto contro un palo: Stefano muore a 21 anni tra le braccia del papà, soccorritore del 118



Tragedia a Ragusa, dove è morto a soli 21 anni Stefano Pagano in seguito ad un incidente stradale. Tra i soccorritori del 118 giunti sul posto anche il papà, Antonio, che mai avrebbe pensato di ritrovare il figlio incastrato tra le lamiere di quella vettura: ha fatto di tutto per salvarlo, ma il ragazzo è infine deceduto dopo l’arrivo in ospedale.

Continua a leggere



Tragedia a Ragusa, dove è morto a soli 21 anni Stefano Pagano in seguito ad un incidente stradale. Tra i soccorritori del 118 giunti sul posto anche il papà, Antonio, che mai avrebbe pensato di ritrovare il figlio incastrato tra le lamiere di quella vettura: ha fatto di tutto per salvarlo, ma il ragazzo è infine deceduto dopo l’arrivo in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere