Coniugi nelle valigie, il figlio estradato in Italia: verrà interrogato sull’omicidio dei genitori



Estradato dalla Svizzera in Italia Taulant Pasho, il 33enne indagato per la morte dei genitori Shpetim e Tauta Pasho, i cui resti sono stati trovati in valigie abbandonate in un terreno nel Fiorentino. L’estradizione permetterà ai pubblici ministeri di interrogarlo sulla scomparsa dei genitori nel novembre 2015 da un’abitazione di Firenze.

