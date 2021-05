Coprifuoco, ristoranti e zone bianche: ecco come cambiano le regole dalla prossima settimana



Cosa cambia da lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno in Italia? Con il miglioramento della situazione epidemiologica, l’Italia si prepara a nuove riaperture: tre regioni passeranno in zona bianca, cioè Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, i ristoranti potranno aprire anche al chiuso, gli spettatori potranno tornane in stadi e impianti sportivi all’aperto: ecco, di seguito, tutte le nuove regole.

