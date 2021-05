Corciano, scontro tra due auto: morta bimba di 4 anni. La madre ricoverata in codice rosso



Un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Corciano ha causato la morte di una bambina di appena 4 anni che si trovava in macchina con la mamma. La donna è stata ricoverata in codice rosso mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo meno grave. Si indaga sulle dinamiche del sinistro stradale.

Continua a leggere



Un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Corciano ha causato la morte di una bambina di appena 4 anni che si trovava in macchina con la mamma. La donna è stata ricoverata in codice rosso mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo meno grave. Si indaga sulle dinamiche del sinistro stradale.

Continua a leggere

Continua a leggere