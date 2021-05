Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Draghi conferma green pass europeo a metà giugno. Figliuolo: “A settembre tutti vaccinati”



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 26 maggio 2021. Nel bollettino dei contagi di ieri 3.224 nuovi casi e 166 morti. Il tasso di positività in calo all’1,2%: è il dato più basso del 2021. Dl Covid è legge: ok definitivo della Camera. Italia in zona gialla, con le regioni che si preparano a entrare in zona bianca dal 1 giugno e via al green pass per viaggiare in Europa. Draghi: “Sui vaccini dobbiamo continuare ad accelerare” e “il green pass europeo arriverà a metà giugno”. Per il commissario Figliuolo a settembre saremo tutti vaccinati. Finora effettuate 31.854.231 dosi di vaccino anti-Covid, mentre prosegue il dibattito sui vaccini in vacanza. Boom di prenotazioni dei vaccini in farmacia: 20 mila nel Lazio. Atteso in settimana l’ok dell’Ema ai vaccini per i ragazzi tra 12 e i 15 anni. Moderna: “Vaccino con due dosi efficace al 100% negli adolescenti”. Nel mondo 167.638.686 casi di contagio.

