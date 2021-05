Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: intesa governo regioni sulla zona bianca, via il coprifuoco. Aifa: “Seconda dose AstraZeneca sicura”



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 27 maggio 2021. Nel bollettino di ieri 3.937 contagi e 121 morti. Accordo tra Governo e regioni sulla zona bianca rafforzata con la riapertura di tutte le attività e via il coprifuoco. Vaccini Covid, attese entro fine mese 8 milioni e mezzo di dosi. Aifa: “La seconda dose AstraZeneca è sicura”, l’Agenzia italiana del farmaco invita a completare la vaccinazione. Prosegue dibattito del vaccino in vacanza. Domani l’Ema si pronuncia su Pfizer ai 12-15enni. Effettuate intanto in Italia 32.368.381dosi di vaccini anti-Covid, il 18,41 % della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Al via prenotazioni in Lombardia per over 30. Ue chiede un maxi risarcimento ad AstraZeneca per i ritardi nella consegna dei vaccini. Nel mondo 168.197.107 contagi. Australia, 6 milioni in lockdown per 7 giorni a Melbourne. In Brasile oltre 80mila nuovi casi.

