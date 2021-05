Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, la variante indiana si sta diffondendo in Europa, da lunedì in Italia una sola regione arancione



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 13 maggio 2021. Nel bollettino di ieri 7.852 nuovi casi e 262 morti Covid. Il governo deciderà se mantenere o eliminare il coprifuoco a partire dalla prossima settimana. I nuovi colori delle Regioni: da lunedì solo una resta in zona arancione. Draghi alla Camera. Sulle riaperture: “Approccio graduale”, sul turismo: “Obiettivo è riaprire al più presto l’Italia”. Continua la campagna di vaccinazione: somministrate oltre 25,4 milioni di dosi in Italia. Il commissario Figliuolo alle Regioni: “Da lunedì prenotazioni vaccini anche per over 40”. Locatelli: “L’Italia è nei primi 10 Paesi al mondo per numero di dosi somministrate”. Nel mondo superati i 160 milioni di contagi. Situazione sanitaria drammatica in India, dove sono stati raggiunti i 258 mila decessi. Variante indiana trovata in 44 paesi: in UK i casi raddoppiano ogni settimana. E per l’Ecdc: “La variante si sta diffondendo sempre più in Europa”.

