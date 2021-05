Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: monitoraggio Iss con cambio colori Regioni, dal 1 giugno le prime in zona bianca



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 28 maggio 2021. Nel bollettino dei contagi di ieri 4.147 casi e 171 morti. Il monitoraggio Iss di oggi dovrebbe confermare il cambio di colore di tre Regioni che passano in zona bianca a partire dal 1 giugno: in Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna verranno eliminate le restrizioni Covid a eccezione del distanziamento e dell’utilizzo della mascherina. Nelle Regioni che entrano in zona bianca potrebbero riaprire anche le discoteche. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora somministrate in Italia 32.958.928 dosi di vaccino anti-Covid. Atteso l’arrivo di 8 milioni e mezzo di dosi. Oggi intanto l’Ema si pronuncia su Pfizer ai 12-15enni. Mix vaccini anti-Covid, l’Ema valuterà ipotesi con dati disponibili. Certificato digitale europeo Covid: primo ok del Parlamento Ue. Nel mondo 168.777.246 contagi. Nuovo record di casi giornalieri in Argentina.

