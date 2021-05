Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: nuovo monitoraggio Iss, quasi tutta l’Italia verso la zona gialla



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 14 maggio. Sono 8.085 i positivi al Coronavirus nel bollettino di giovedì, 201 le vittime in un giorno. Oggi il nuovo monitoraggio Iss-ministero della Salute: l’Italia potrebbe tornare tutta in zona gialla a partire da lunedì. A rischio arancione solo la Valle d’Aosta. In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid e si è allentata la pressione sugli ospedali. Vaccini Covid, da lunedì prenotazioni per over 40. Figliuolo: “Puntiamo all’immunità di gregge per fine settembre”. Effettuate finora 25.912.621 dosi, più di 8 milioni hanno fatto anche il richiamo. Alle Regioni che ne usano di più andranno più dosi di AstraZeneca. Approvato il decreto Covid, all’esame del Senato in prima lettura. Nel mondo più di 160 milioni di contagi. India per il terzo giorno sulla soglia dei 4.000 morti. Negli Usa cade l’obbligo di mascherina anche al chiuso per i vaccinati.

