Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: nuovo monitoraggio Iss, tutta Italia in zona gialla. Arriva il Green Pass per viaggiare in Ue



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 21 maggio. Attesa oggi per il nuovo monitoraggio dell’Iss che porterà tutta l’Italia in zona Gialla da lunedì in vista dei primi passaggi in zona bianca da giugno e le nuove riaperture. La curva dei contagi resta stabile: nell’ultimo bollettino 5.741 nuovi casi di coronavirus e 164 morti covid. Prosegue anche la campagna vaccinale con circa 29 milioni e mezzo di vaccinati con almeno una dose e 9 milioni e mezzo completamente vaccinati. Poche speranze per vaccino in vacanza, Fedriga: “Complicato, meglio spostare seconda dose”. Via libera al Green Pass europeo con libertà di movimento nei Paesi Ue. Nel mondo oltre 165 milioni di casi e 3,4 milioni di morti. La variante indiana del coronavirus è aumentato di oltre il 160% nel Regno Unito. In Argentina lockdown totale di 9 giorni. Giappone verso approvazione di Moderna e AstraZeneca.

