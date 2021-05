Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: quasi tutta Italia in zona gialla, Ue non rinnova contratto con AstraZeneca



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 10 maggio 2021. Da oggi quasi tutta Italia zona gialla: con le ultime ordinanze firmate dal ministro Speranza da oggi non ci sono più regioni in zona rossa. Sono zona arancione solo Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Nel bollettino di ieri 8.292 contagi Covid e 139 morti, dato più basso dal 25 ottobre. Il Governo lavora sulle nuove riaperture: dal wedding allo sport, dai ristoranti al chiuso all’allentamento del coprifuoco, ai centri commerciali nei weekend. Vaccini Covid, Europa e Astrazeneca verso il divorzio. La Commissione non ha rinnovato il contratto con l’azienda anglo-svedese in scadenza alla fine di giugno. Sono 24.054.000 le dosi di vaccino somministrate in Italia, 7.401.862 hanno completato il ciclo vaccinale. Nel mondo 157.960.048 contagi. In Spagna finisce l’emergenza e viene eliminato il coprifuoco. Sistema sanitario al collasso in India, il Paese asiatico recluta centinaia di ex medici dell’esercito.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 10 maggio 2021. Da oggi quasi tutta Italia zona gialla: con le ultime ordinanze firmate dal ministro Speranza da oggi non ci sono più regioni in zona rossa. Sono zona arancione solo Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Nel bollettino di ieri 8.292 contagi Covid e 139 morti, dato più basso dal 25 ottobre. Il Governo lavora sulle nuove riaperture: dal wedding allo sport, dai ristoranti al chiuso all’allentamento del coprifuoco, ai centri commerciali nei weekend. Vaccini Covid, Europa e Astrazeneca verso il divorzio. La Commissione non ha rinnovato il contratto con l’azienda anglo-svedese in scadenza alla fine di giugno. Sono 24.054.000 le dosi di vaccino somministrate in Italia, 7.401.862 hanno completato il ciclo vaccinale. Nel mondo 157.960.048 contagi. In Spagna finisce l’emergenza e viene eliminato il coprifuoco. Sistema sanitario al collasso in India, il Paese asiatico recluta centinaia di ex medici dell’esercito.

Continua a leggere

Continua a leggere