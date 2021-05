Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: riaprono spiagge e piscine, Italia zona gialla tranne la Valle d’Aosta da lunedì



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 15 maggio. Sono 7.567 i contagi e 182 le vittime nel bollettino di ieri. Italia tutta gialla tranne la Valle d’Aosta che resta arancione da lunedì: il ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firma l’ordinanza. Continua la decrescita della curva dell’epidemia: l’indice Rt, secondo l’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia, si è abbassato arrivando al valore di 0,86 e anche l’incidenza risulta in discesa toccando i 96 casi su 100mila abitanti. Brusaferro: “L’idea è di arrivare a superare la misura del coprifuoco”. Da domani non è più prevista la quarantena per i turisti che arrivano dai paesi dell’Unione europea, Gran Bretagna e Israele. Riaprono piscine e stabilimenti balneari. Sono 26.485.202 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, le persone immunizzate con entrambe le dosi sono 8.282.366. Nel mondo quasi 162 milioni di contagi. Oltre 326mila nuovi casi in India.

