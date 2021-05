Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, arrivano nuove linee guida, da domani tutta Italia zona gialla



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 23 maggio 2021. Nell’ultimo bollettino dei contagi 4.717 positivi al test del coronavirus e 125 morti. Da domani tutta Italia in zona gialla. Sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccini anti-Covid e sono quasi 10 milioni i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. Arrivano le linee guida sulla prosecuzione della campagna vaccinale firmate dal commissario straordinario Covid Figliuolo. Figliuolo a Regioni: aumentare contributo dei medici per i vaccini. Approvato il certificato vaccinale Ue. Sono 166.699.752 i contagi Covid nel mondo. L’America Latina supera quota 1 milione di morti: scatta il lockdown in Argentina.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 23 maggio 2021. Nell’ultimo bollettino dei contagi 4.717 positivi al test del coronavirus e 125 morti. Da domani tutta Italia in zona gialla. Sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccini anti-Covid e sono quasi 10 milioni i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. Arrivano le linee guida sulla prosecuzione della campagna vaccinale firmate dal commissario straordinario Covid Figliuolo. Figliuolo a Regioni: aumentare contributo dei medici per i vaccini. Approvato il certificato vaccinale Ue. Sono 166.699.752 i contagi Covid nel mondo. L’America Latina supera quota 1 milione di morti: scatta il lockdown in Argentina.

Continua a leggere

Continua a leggere