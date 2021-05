Coronavirus, le notizie sul Covid: da oggi coprifuoco posticipato alle 23 in Italia. Colori Regioni: nuovi parametri per zona bianca, gialla, arancione e rossa



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 19 maggio 2021: da oggi coprifuoco posticipato alle 23 con il nuovo decreto riaperture. Possibile deroga per il coprifuoco per eventi rilevanti. Riaperture anche per le palestre dal 24 maggio. Ristoranti anche al chiuso dal 1 giugno. Ieri in Italia 3.445 nuovi casi e 140 morti per Covid. Cambiano i parametri per l’assegnazione delle zone di colore alle Regioni: niente più codice Rt, dati basati sulla pressione ospedaliera e incidenza dei contagi. Green pass: avrà durata di 9 mesi e sarà rilasciato dopo il conseguimento della prima dose. Vaccini durante le vacanze, Figliuolo: “No a richiami durante le ferie. Partire dopo l’inoculazione”. Nel mondo 1,5 miliardi di vaccini anti-Covid somministrati. Viaggi Usa-Italia, Anthony Fauci: “Riapriremo quando rischio sarà basso, forse a fine estate”. La Francia riapre bar e ristoranti dopo 6 mesi, Macron: “Abbiamo fatto delle scelte ma serve prudenza”. India, 267.334 nuovi contagi e 4.529 decessi per Covid nelle ultime 24 ore: è record di morti.

